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Юрист объяснил, когда выгоднее уйти в отпуск до конца 2026 года

Юрист объяснил, когда выгоднее уйти в отпуск до конца 2026 года

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за 12 календарных месяцев Октябрь станет одним из наиболее выгодных месяцев для отпуска до конца 2026 года с точки зрения дохода.

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