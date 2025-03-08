Политнавигатор Команда Дональда Трампа решительно не понимает методов ведения СВО и искренне недоумевает от того, что за три года Украина не разбомблена в щепки.
«Трамписты на нас смотрят, как на дикарей» – депутат Госдумы раскритиковал переговорщиков
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Гулька
Точно зря...Они уже давно не русские, а враги. Сохраняя для них инфраструктуру за счет жизней наших ребят, мы уничтожаем себя.
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3 час.
Samarium
В основе любой войны лежит жажда наживы.... И если посмотреть поглубже, то она присутствует ВСЕГДА.... кто бы и чтобы не говорил и какой бы дымовой завесой не прикрывал эту ее сущность...
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2 час.
Ингерман Ланская
ну, если на этого делягу кто-то из америки смотрит как на дикаря, возможно, они и правы... бред, который он несёт нельзя назвать вразумительным - только диким
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36 мин.
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