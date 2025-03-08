«Трамписты на нас смотрят, как на дикарей» – депутат Госдумы раскритиковал переговорщиков

Гулька Точно зря...Они уже давно не русские, а враги. Сохраняя для них инфраструктуру за счет жизней наших ребят, мы уничтожаем себя.

Samarium В основе любой войны лежит жажда наживы.... И если посмотреть поглубже, то она присутствует ВСЕГДА.... кто бы и чтобы не говорил и какой бы дымовой завесой не прикрывал эту ее сущность...