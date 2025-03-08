ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ну, если на этого делягу кто-то из америки смотрит как на дикаря, возможно, они и правы... бред, который он несёт нел...«Трамписты на нас...
  • Астон Мартин
    лечить и учить дано единицам , у которых есть дарование к данным профессиям  а не купленный диплом ...«С уходом Сталина...
  • Samarium
    В основе любой войны  лежит жажда наживы.... И если посмотреть поглубже, то она присутствует ВСЕГДА.... кто бы и чтоб...«Трамписты на нас...

«Трамписты на нас смотрят, как на дикарей» – депутат Госдумы раскритиковал переговорщиков

«Трамписты на нас смотрят, как на дикарей» – депутат Госдумы раскритиковал переговорщиков

Политнавигатор Команда Дональда Трампа решительно не понимает методов ведения СВО и искренне недоумевает от того, что за три года Украина не разбомблена в щепки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гулька
Точно зря...Они уже давно не русские, а враги. Сохраняя для них инфраструктуру за счет жизней наших ребят, мы уничтожаем себя.
Ответить
3 час.
Samarium
В основе любой войны  лежит жажда наживы.... И если посмотреть поглубже, то она присутствует ВСЕГДА.... кто бы и чтобы не говорил и какой бы дымовой завесой не прикрывал эту ее сущность...
Ответить
2 час.
Ингерман Ланская
ну, если на этого делягу кто-то из америки смотрит как на дикаря, возможно, они и правы... бред, который он несёт нельзя назвать вразумительным - только диким
Ответить
36 мин.
наверх