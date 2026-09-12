Зеленский: будущее Украины в НАТО остается неопределенным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его стране часто предлагают условия, которые, по мнению России, гарантируют ее невступление в НАТО.
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