В «Зените» поздравили Дзюбу со званием лучшего бомбардира в истории российского футбола

За петербургский клуб форвард забил 108 голов Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга поздравил нападающего Артема Дзюбу с получением звания лучшего бомбардира в истории российского футбола после того, как он забил 234-й мяч в своей карьере.
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