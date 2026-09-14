Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

BlackSky обработала первые снимки с нового спутника Gen-3 менее чем за 20 часов после запуска

BlackSky обработала первые снимки с нового спутника Gen-3 менее чем за 20 часов после запуска

Снимок китайского аэродрома Гуйпин с бомбардировщиками Хун-6 / © BlackSky Столь оперативное введение спутников в строй позволяет заказчикам практически сразу получать готовые к использованию изображения сверхвысокого разрешения.

Вернуться к статье