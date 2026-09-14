BlackSky обработала первые снимки с нового спутника Gen-3 менее чем за 20 часов после запуска

Снимок китайского аэродрома Гуйпин с бомбардировщиками Хун-6 / © BlackSky Столь оперативное введение спутников в строй позволяет заказчикам практически сразу получать готовые к использованию изображения сверхвысокого разрешения.
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