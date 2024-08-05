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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марио Накич перешел из «Игокеа» в «Партизан»

Сербский клуб официально подписал контракт с легким форвардом Марио Накичем (23 года, 202 см). Накич провел прошлый сезон за боснийский клуб «Игокеа», набирая в Адриатической лиге 8,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.

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