Марио Накич перешел из «Игокеа» в «Партизан»

Сербский клуб официально подписал контракт с легким форвардом Марио Накичем (23 года, 202 см). Накич провел прошлый сезон за боснийский клуб «Игокеа», набирая в Адриатической лиге 8,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.