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Телеканал RTVI

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Милонов: мне предлагали рекламный контракт на новый айфон, но я отказался

Милонов: мне предлагали рекламный контракт на новый айфон, но я отказался

Айфон стал неудобным телефоном, многие его «умные» функции в России не работают, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов.

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