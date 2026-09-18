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Уехал из России в Европу и назвал себя украинцем. Что там с экс-футболистом «Локо», игравшим под гражданством РФ?

Уехал из России в Европу и назвал себя украинцем. Что там с экс-футболистом «Локо», игравшим под гражданством РФ?

Прошло чуть больше месяца с момента перехода.Защитник Марк Мампасси родился в Донецке в необычной семье.

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