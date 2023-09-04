ГОВОРИЛА МАМА МНЕ..

Честно говоря, я не знаю, кем мечтала стать моя мама, когда была маленькая.Много разговоров на разные темы у нас с ней было: и во время очередной осенней страды в поле, когда мы с ней вдвоем копали картошку, а папка нас забирал на своем "Захаре" после работы уже по темноте, подсвечивая фарами; и по дороге в лес и обратно, когда мы с ней ходили по грибы-ягоды; просто вечерами сидели, пили чай с малиновым вареньем и разговаривали, когда папки не было дома; о многом мама мне рассказывала, а вот тема ее детской мечты как-то не затрагивалась.