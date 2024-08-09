Алаутдинов: НАТО руководит операцией ВСУ в Курской области

Операция украинских вооруженных формирований на территории Курской области курируется западным командованием, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 9 августа на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии