Психолог Митрофанова объяснила причину популярности астрологии и гаданий

Из разряда чего-то развлекательного астрология, карты Таро, нумерология стали инструментами, к которым обращаются не только в каких-то житейских вопросах, но и в вопросах бизнеса, недвижимости, инвестирования.
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