Лучшие мемы про теории заговора

Ударим юмором по конспирологии! Теории заговора повсюду, и каждый человек верит в какую-то из них. Кто-то является сторонником безобидной конспирологии — например, что карманы в женской одежде специально делают маленькими, чтобы женщины покупали сумочки.
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