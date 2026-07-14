«Проще все заблокировать». Из-за чего на самом деле отключают интернет

Россия стремительно становится страной, где QR-код на бутылке кефира есть, а интернета нет. Депутат заксобрания Республики Карелия от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова рассказывает RTVI, почему отключения сети бьют по науке, экономике и человеческому капиталу — и почему китайский путь закрытого интернета России не подходит.