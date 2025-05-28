Трамп заявил, что санкции против России могут сорвать переговоры по Украине

По его словам, он близок к заключению сделки Правительство Соединенных Штатов не вводит новые санкции в отношении России, чтобы не сорвать переговоры по прекращению огня на Украине, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
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