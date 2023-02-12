Всё о науке и технологиях – allscitech.ru

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    А с какого рожна эти"ученые" решили что мамонты выживут в Арктике? Надеются что эти гиганты будут питаться ягелем под...Арктику хотят зас...
  • Павел Лазарев
    изобрели укропитекиУчёные изобрели к...
  • Владимир Петров
    В русской традиции именования у древниx греков были не короли, а цари...Скелет женщины во...

Секс во сне, как признак нарушения сна.

Секс во сне, как признак нарушения сна.

Сексомния – это нарушение, при котором человек не понимает, что ведёт себя сексуально, во время сна. Это могут быть любые действия от мастурбации, стонов во сне, оргазма, до полового акта, при том, что человек может совершенно не помнить этого.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх