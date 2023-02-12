Секс во сне, как признак нарушения сна.

Сексомния – это нарушение, при котором человек не понимает, что ведёт себя сексуально, во время сна. Это могут быть любые действия от мастурбации, стонов во сне, оргазма, до полового акта, при том, что человек может совершенно не помнить этого.
Сексомния – это нарушение, при котором человек не понимает, что ведёт себя сексуально, во время сна. Это могут быть любые действия от мастурбации, стонов во сне, оргазма, до полового акта, при том, что человек может совершенно не помнить этого.
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