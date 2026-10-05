Лавров: экономика Афганистана продолжает развиваться

Экономика Афганистана продолжает развиваться, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на восьмом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА Новости.
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