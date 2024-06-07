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Подросток погиб, наехав на мопеде на мусорный бак в Ленобласти

Подросток погиб, наехав на мопеде на мусорный бак в Ленобласти

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Один подросток погиб и еще один пострадал при наезде мопеда на мусорный бак в Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

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