Подросток погиб, наехав на мопеде на мусорный бак в Ленобласти

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Один подросток погиб и еще один пострадал при наезде мопеда на мусорный бак в Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии