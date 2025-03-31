Китай и Россия: сотрудничество вне влияния Запада на фоне угроз Трампа

Китайский дипломат Го Цзякунь заявил о невлиянии внешних факторов на отношения с Россией. Это прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа запретить бизнес с импортерами российской нефти, если не будет достигнуто украинское соглашение.
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