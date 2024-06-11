Боец батальона "Вега" из Новосибирска сочинил и спел песню про Донбасс

Сибиряк исполнил в зоне СВО строки о мире, который наступит там после Победы.Военнослужащий сформированного в Новосибирской области добровольческого батальона "Вега" с позывным "Сумрак" сочинил и исполнил в зоне проведения спецоперации песню о Донбассе.
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