Боец батальона "Вега" из Новосибирска сочинил и спел песню про Донбасс

Сибиряк исполнил в зоне СВО строки о мире, который наступит там после Победы.Военнослужащий сформированного в Новосибирской области добровольческого батальона "Вега" с позывным "Сумрак" сочинил и исполнил в зоне проведения спецоперации песню о Донбассе.