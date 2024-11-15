"Индустрия говорит, что женщины расширяют права других женщин, но на самом деле этого не происходит". Сидни Суини высказалась о травле и критике в свой адрес

Сидни Суини попала на обложку VanityFair, войдя в список 12 самых ярких звёзд уходящего года. По этому поводу 27-летнии звезда "Эйфории" дала развёрнутое интервью изданию, в котором порассуждала о стереотипах о себе, критике и личной жизни.