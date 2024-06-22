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Военное обозрение

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Александр Коц: «Украинцы такие же упертые, как и мы»

Александр Коц: «Украинцы такие же упертые, как и мы»

Репортер Александр Коц с 1999 года занимается военной журналистикой. Он рассказал о том, как обстоят дела на фронте, своем первом опыте в горячей точке, особенностях профессии и новой элите.

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