В 14% оцениваются шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ, «Тампе» дают 44%. Вероятность победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли – 10% (The Athletic)

The Athletic опубликовал обновленную таблицу своей модели, в которой прогнозируются исходы нескольких таких категорий, как вероятное количество набранных очков в регулярном чемпионате, шансы на выход в плей-офф, шансы на проход раундов в плей-офф и выигрыш Кубка Стэнли.