Специалист НТИ Кувиков порекомендовал не увлекаться очищением смартфона этанолом и перекисью водорода

Специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков в рамках разговора с журналистами в субботу, 3 сентября, рассказали, какие правила следует соблюдать для безопасной дезинфекции своего смартфона.
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