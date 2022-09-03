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Специалист НТИ Кувиков порекомендовал не увлекаться очищением смартфона этанолом и перекисью водорода

Специалист НТИ Кувиков порекомендовал не увлекаться очищением смартфона этанолом и перекисью водорода

Специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков в рамках разговора с журналистами в субботу, 3 сентября, рассказали, какие правила следует соблюдать для безопасной дезинфекции своего смартфона.

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