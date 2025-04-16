В Иркутске устраняют последствия урагана 16 апреля

После обеда подрядные организации приступили к уборке Иркутска после прошедшего сегодня урагана. По поручению мэра города Руслана Болотова, во всех районах работают сотрудники МУП «Иркутскавтодор» и других организаций.
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