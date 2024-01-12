Помощь США Киеву прекратилась до одобрения Конгрессом запроса на новые средства

Помощь Соединенных Штатов Украине прекратилась до одобрения Конгрессом запроса на новые средства. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель администрации американского президента Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии