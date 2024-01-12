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Помощь США Киеву прекратилась до одобрения Конгрессом запроса на новые средства

Помощь США Киеву прекратилась до одобрения Конгрессом запроса на новые средства

Помощь Соединенных Штатов Украине прекратилась до одобрения Конгрессом запроса на новые средства. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель администрации американского президента Джон Кирби.

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