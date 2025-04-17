Байден посетил Гарвард на фоне заморозки американских грантов в $2,2 млрд

Джо Байден провёл встречу с студентами Гарвардской школы Кеннеди по приглашению Майка Донилона. Визит состоялся на фоне инициативы Дональда Трампа лишить Гарвард налоговых льгот и заморозки американских грантов на $2,2 млрд.
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