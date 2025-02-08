Семинар-практикум ´Использование разнообразных игр в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения реч...

Семинар-практикум ´Использование разнообразных игр в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи´В группе № 7 прошел семинар практикум для законных представителей ´Использование разнообразных игр в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи´.
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