Американский беспилотник замечен рядом с Краснодарским краемВысотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США этим утром работал в Черноморском регионе.
Американский беспилотник замечен рядом с Краснодарским краем
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
вопрос один, почему не сбили! то шум гам. вот у нас есть такие зенитные системы и вот такие, поменьше слов, побольше дела!!
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17 час.
Ольга
Над Черным морем сделать бесполетную зону и мочить всех непрошенных гостей!
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16 час.
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Полностью согласен. Мочить всех и тогда ещё больше бояться и уважать нас будут. Однако, судя по всему, наше военное руководство ждёт когда укры, с помощью таких вот беспилотников, атакуют Краснодарский край с моря и с воздуха... И только тогда мы пошлём ответку. Уважаемые руководители, впереди курортный сезон, отдыхающих будет много и вы в ответе за них.
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15 час.
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