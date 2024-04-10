Американский беспилотник замечен рядом с Краснодарским краем

вопрос один, почему не сбили! то шум гам. вот у нас есть такие зенитные системы и вот такие, поменьше слов, побольше дела!!

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Полностью согласен. Мочить всех и тогда ещё больше бояться и уважать нас будут. Однако, судя по всему, наше военное руководство ждёт когда укры, с помощью таких вот беспилотников, атакуют Краснодарский край с моря и с воздуха... И только тогда мы пошлём ответку. Уважаемые руководители, впереди курортный сезон, отдыхающих будет много и вы в ответе за них.