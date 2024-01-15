«Разговоры ради разговоров»: почему встреча по «формуле мира» Киева оказалась безрезультатной

Встречи для обсуждения так называемой украинской формулы мира остаются бесперспективным форматом, так как подобные дискуссии без участия России бессмысленны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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