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  • саша дмитренко
    а  хотят  ли  они  в  россию?Путин: выбрасыван...
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    Не совсем так. Эти земли принадлежат России,в своё время за них оплачено и даже не мало,по тем временам.Так что есть ...Путин: выбрасыван...
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    Нужно русских забирать, чуть позже зато не будет"заложников" в Латвии ограничивающих обстрелы её территории.Путин: выбрасыван...

«Разговоры ради разговоров»: почему встреча по «формуле мира» Киева оказалась безрезультатной

«Разговоры ради разговоров»: почему встреча по «формуле мира» Киева оказалась безрезультатной

Встречи для обсуждения так называемой украинской формулы мира остаются бесперспективным форматом, так как подобные дискуссии без участия России бессмысленны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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