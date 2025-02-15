Торт из печенья и заварного крема

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы хотите приготовить тортик без замешивания теста и выпечки, тогда предлагаю рецепт торта из печенья и заварного крема.
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