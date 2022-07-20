«Барселона» не исключает вариант продажи де Йонга

В «Барселоне» не уверенны, что хавбек Френки де Йонг останется в команде. Руководство сине-гранатовых считает, что в ближайшее время голландец решит сменить клуб и будет готов к трансферу, сообщает журналистка Елена Кондис в своих социальных сетях.