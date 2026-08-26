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Царьград

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Герой России Андрей Григорьев рассказал о чудесном спасении от дрона ВСУ

Герой России Андрей Григорьев рассказал о чудесном спасении от дрона ВСУ

Вражеский дрон дважды сбрасывал на него гранату, но оба раза промахивался.Выпускник кадровой программы "Якутия — земля героев", Герой России Андрей Григорьев (позывной "Тута") в интервью ТАСС рассказал, как в конце шестидневного рейда в тылу противника чудом избежал смерти от сброса гранаты с украинского дрона, когда до позиций русских войск оставались считанные метры.

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