Герой России Андрей Григорьев рассказал о чудесном спасении от дрона ВСУ

Вражеский дрон дважды сбрасывал на него гранату, но оба раза промахивался.Выпускник кадровой программы "Якутия — земля героев", Герой России Андрей Григорьев (позывной "Тута") в интервью ТАСС рассказал, как в конце шестидневного рейда в тылу противника чудом избежал смерти от сброса гранаты с украинского дрона, когда до позиций русских войск оставались считанные метры.