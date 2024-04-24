Задержанный замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке

Как сообщает СК, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке.
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