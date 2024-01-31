Коллекторы под присмотром

Вступающие в силу 1 февраля новые правила для коллекторской сферы задают тон взаимоотношениям между взыскателями и теми, кто переоценил свои возможности, набрал кредитов и теперь не в состоянии по ним платить.
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