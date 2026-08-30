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Царьград

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SpaceX запустила телескоп Nancy Grace Roman для исследования Вселенной

SpaceX запустила телескоп Nancy Grace Roman для исследования Вселенной

Falcon Heavy от SpaceX успешно вывела на орбиту телескоп NASA Nancy Grace Roman. Запуск состоялся с космодрома в Космическом центре им.

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