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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Windows получила аналог AirDrop — сбросить файл с iPhone на ПК наконец-то стало просто ...

Windows получила аналог AirDrop — сбросить файл с iPhone на ПК наконец-то стало просто ...

Windows получила аналог AirDrop — сбросить файл с iPhone на ПК наконец-то стало просто и быстроMicrosoft анонсировала новую функцию, которая позволит пользователям без каких-либо усилий передавать файлы между смартфонами iPhone и ПК под управлением Windows.

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