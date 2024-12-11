Windows получила аналог AirDrop — сбросить файл с iPhone на ПК наконец-то стало просто и быстроMicrosoft анонсировала новую функцию, которая позволит пользователям без каких-либо усилий передавать файлы между смартфонами iPhone и ПК под управлением Windows.
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