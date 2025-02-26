Здоровье россиян доверят «Госуслугам»

Больше половины всех онкологических заболеваний будут выявлять на первой стадии, пациентов с больным сердцем обеспечат бесплатными лекарствами, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, представляя 26 февраля в Госдуме новые нацпроекты.