Здоровье россиян доверят «Госуслугам»

Больше половины всех онкологических заболеваний будут выявлять на первой стадии, пациентов с больным сердцем обеспечат бесплатными лекарствами, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, представляя 26 февраля в Госдуме новые нацпроекты.
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