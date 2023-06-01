Федеральное агентство новостей №1

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Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что у него украли миллион рублей

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, что у него украли миллион рублей

Певец Ваня Дмитриенко сообщил, что мошенники украли у него со счета в банке почти миллион рублей. Об этом он рассказал в социальных сетях.

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