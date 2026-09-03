‼️🇺🇦☠️ Стрелявшим по ГУРовцам в Киеве оказался спецназовец СБУ, ранее причастный к убийству другого агента ГУР ▪️По словам члена комитета Рады по нацбезопасности Фёдора Вениславского, огонь по сотрудникам ГУР во время недавнего конфликта в Киеве открыл спецназовец СБУ Александр Бова.
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