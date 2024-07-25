Депутат Рады Кучеренко: добычу угля заморозили из-за поврежденных энергоблоков

Угольные шахты на Украине приостановили работу из-за повреждений энергоблоков. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил депутат и член комитета в Верховной раде по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
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