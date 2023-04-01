Tesla Model 3 стал идеальным катафалком для фанатов экологии

Растущая популярность электромобилей в какой-то момент неизбежно достигнет мира катафалков, поэтому неудивительно, что голландская ритуальная компания Derks Uitvaartmobiliteit решила выбрать именно Tesla Model 3 в качестве основы для катафалка.
Растущая популярность электромобилей в какой-то момент неизбежно достигнет мира катафалков, поэтому неудивительно, что голландская ритуальная компания Derks Uitvaartmobiliteit решила выбрать именно Tesla Model 3 в качестве основы для катафалка.
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