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Плавленый сыр из творога за 15 минут. Без яиц. Можно мазать, можно резать, можно плавить. Жирность выбираем по вкусу.

Любите ли вы плавленый сыр? Я очень люблю, особенно мягкий из ванночек, который можно просто есть ложечкой, запивая кофейком! Люблю я также разные сырные супы и соусы, готова везде такой сыр добавлять! Одно плохо, покупной сыр, как правило, имеет большую калорийность, да и жирность — ого-го! Кроме ….

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