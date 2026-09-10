Аренда рабочего места 72кв.м бульвар Шевченко 42А в Донецке - 12 000 руб

Аренда рабочего места для визажиста, бровиста, мастера по наращиванию волос Стоимость аренды: • Полный месяц — 12 000₽ • Половина месяца — 6 500 ₽ Что включено в стоимость? ✅ Все коммунальные услуги ✅ Высокоскоростной Wi-Fi ✅ Зона ожидания для ваших клиентов ✅ Места для хранения ваших материалов ✅ Кондиционер и автономное отопление (у нас всегда идеальный климат!) Приятные бонусы для комфортной работы: ☕️ Чай, кофе и вода для вас и гостей Колонка «Алиса» для создания правильной атмосферы Бесплатная парковка рядом с входом Личный ключ и доступ к рабочему месту Требования к арендатору: наличие регистрации самозанятого или ИП (необходимо для заключения договора аренды).