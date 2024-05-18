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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит первые матчи финала Восточной конференции

Центровой «Селтикс», как ожидается, пропустит первый и второй матчи финала Восточной конференции на следующей неделе.

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