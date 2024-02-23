Сотрудника МРЭО ГИБДД в Новосибирске подозревают в получении крупной взятки

По версии следствия, начальник отдела МРЭО №3 систематически требовал денежные средства у предпринимателя в размере около 10 процентов с прибыли от всех изготовленных документов и изготовленных государственных номеров – пишет издание Сибкрай.
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