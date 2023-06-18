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Попавший в плен под Артемовском военный ВСУ: граждан Украины мобилизуют в армию даже с врожденным пороком сердца

Попавший в плен под Артемовском военный ВСУ: граждан Украины мобилизуют в армию даже с врожденным пороком сердца

Украинских граждан мобилизуют в армию бывшей советской республики даже с врожденным пороком сердца. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, плененный под расположенным в Донбассе городом Артемовском.

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