Ростислав Шапошников: Украинцев на Западе никому не жалко. Почему?

В Украине почему-то думают, что в США, Канаде, Европейском союзе действительно не спят по ночам, желают Украине благосостояния и процветания и удивляются: «Вы же давали нам гарантии в 1994-м, и почему вы не хотите за нами или за нас воевать?» Хочу напомнить, что Украина была одной из значительных частей Советского Союза, который был врагом Америки и Европы.