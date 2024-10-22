GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ростислав Шапошников: Украинцев на Западе никому не жалко. Почему?

Ростислав Шапошников: Украинцев на Западе никому не жалко. Почему?

В Украине почему-то думают, что в США, Канаде, Европейском союзе действительно не спят по ночам, желают Украине благосостояния и процветания и удивляются: «Вы же давали нам гарантии в 1994-м, и почему вы не хотите за нами или за нас воевать?» Хочу напомнить, что Украина была одной из значительных частей Советского Союза, который был врагом Америки и Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх