🐝 В Симферополе заметили танцующих пчёл Они гуляют по городу, ездят на общественном транспорте и даже сдают нормы ГТО.
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🐝 В Симферополе заметили танцующих пчёл Они гуляют по городу, ездят на общественном транспорте и даже сдают нормы ГТО.