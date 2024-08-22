Правительство Германии находится под давлением из-за Украины — СМИ

Все большему давлению, которое исходит от граждан Германии, требующих закончить поддержку Украины и настойчивее добиваться переговоров о прекращении конфликта с Россией, подвергается правительство страны, сообщает 22 августа газета New York Times.
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