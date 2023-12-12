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NYT: потери ВСУ без смены стратегии будут схожи с числом жертв в Первую мировую

NYT: потери ВСУ без смены стратегии будут схожи с числом жертв в Первую мировую

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Соединенные Штаты и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии Украину из-за неудач на поле боя и сложностей США с выделением нового пакета помощи, чтобы избежать увеличения числа жертв в ходе конфликта.

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